Versão de aplicativo da Uber pode roubar seus dados

São Paulo – Um novo golpe vem sendo aplicado na internet envolvendo uma versão falsa do aplicativo da Uber para smartphones com sistema Android. De acordo com a Symantec, empresa de segurança digital que revelou o caso, os hackers por trás desse golpe utilizam o malware chamado Android.Fakeapp.

O aplicativo falso simula a interface do app oficial da Uber e pede que o usuário digite seu login e senha. Se isso acontecer, os dados pessoais são enviados a um servidor remoto.

Para enganar o usuário, o app consegue até mesmo pedir uma viagem no app verdadeira da Uber, o que dificulta a identificação do programa malicioso no smartphone.

Para evitar cair nesse ou em golpes semelhantes, a Symantec recomenda que você mantenha seus aplicativos atualizados; não instale apps que não sejam provenientes da loja Google play Store; fique atento às permissões solicitadas pelos aplicativos; e, se quiser, use uma solução de segurança no smartphone.