Vendas de smartphones no Brasil sobem 17% em agosto

1. Com qual smartphone eu vou? zoom_out_map 1/15 (Divulgação) São Paulo - Pensando em trocar de smartphone? EXAME.com listou quais são os melhores smartphones disponíveis para venda em 2014 (e também os que devem chegar logo). Tem smartphone para todos os gostos: rodando Android, iOS ou Windows Phone. A maioria deles é com telas grandes (tendência que vem se consolidando nos últimos anos). As câmeras também estão aumentando de qualidade em uma velocidade grande, o que promete aposentar as compactas. Veja a seguir os 10 melhores smartphones à venda, além de quatro outros pelos quais vale a pena esperar.

2. Galaxy S5 zoom_out_map 2/15 (Victor Caputo/EXAME.com) O Samsung Galaxy S5 é um dos grandes competidores a melhor smartphone de 2014. Ele tem tela de 5,1 polegadas e resolução de 1080 x 1920 pixels. Ele ainda vem equipado com sensor de impressões digitais e um leitor de batimentos cardíacos na traseira. A câmera, de 16 MP, é um dos pontos altos do S5, que é compatível com a rede 4G brasileira. O seu espaço de armazenamento é de 16 GB (ele ainda aceita expansão usando um microSD). Ele sai por 2.599 reais.

3. LG G3 zoom_out_map 3/15 (SeongJoon Cho/Bloomberg) O LG G3 é o campeão de resolução deste ano. Com uma tela de 5,5 polegadas, ele tem resolução de 1440 x 2560 pixels. A câmera dele, de 13 MP, é capaz de gravar vídeos em resolução Ultra HD 4K. Ele vem rodando Android 4.4 Kit Kat (que é a versão mais recente do sistema do Google). A sua câmera tem foco a laser, que promete muito mais rapidez e foco certeiro mesmo nas fotos batidas com muita pressa. Ele sai por 2.299 reais.

4. LG Nexus 5 zoom_out_map 4/15 (Flickr.com/janitors) O Nexus 5 é fruto da parceira entre a LG e o Google. Ele é integrante da linha Nexus, que são os aparelhos desenvolvidos em parceria entre o Google e uma fabricante. O Nexus 5 é o smartphone mais novo dessa família. Ele tem tela de 4,95 polegadas com resolução de 1080 x 1920 pixels. A câmera é de 8 MP. Ele vem com processador quad-core de 2,3 GHz e Android 4.4 Kit Kat. Ele sai por 1.899 reais.

5. iPhone 5s zoom_out_map 5/15 (David Paul Morris/Bloomberg) O melhor smartphone da Apple à venda no mercado neste momento é o iPhone 5s (vá até o final da galeria para ler sobre o iPhone 6 e o iPhone 6 Plus). Lançado no ano passado, ele tem tela de 4 polegadas e leitor de impressões digitais, o Touch ID. A resolução da tela é de 640 x 1136 pixels. A câmera de 8 MP impressiona na captação de imagens, principalmente no escuro. Ele vem rodando o iOS 7, mas já pode ser atualizado para a versão 8, a mais recente. Ele sai por 2.199, na versão de 16 GB, e por 2.599 na versão de 32 GB.

6. Lumia 1520 zoom_out_map 6/15 (Henrik Kettunen/Bloomberg) Para os usuários que querem um smartphone com Windows Phone, o topo de linha é o Lumia 1520. Ele tem uma tela gigante de seis polegadas com resolução Full HD. As câmeras da Nokia (agora da Microsoft) são espetaculares. A do Lumia 1520 tem 20 MP. A câmera frontal é menos potente, com 1,2 MP, mas deve ser o suficiente para chamadas de vídeo. Ele tem processador quad-core de 2,2 GHz e 2 GB de RAM. Ele sai por 2.399 reais aqui no Brasil.

7. Sony Xperia Z2 zoom_out_map 7/15 (Divulgação/Sony) O Xperia Z2 é o smartphone topo de linha da Sony. Seus 1080 x 1920 pixels estão distribuídos em uma tela de 5,2 polegadas. Ele compete com força contra o iPhone e o Galaxy S5. Ele se destaca em suas especificações. Tem 3 GB de RAM, processador quad-core de 2,3 GHz e uma câmera de 20,7 MP que faz filmagens em Ultra HD 4K. Ele está à venda por 2.499 e vem acompanhado de uma pulseira SmartBand, a pulseira de exercícios da Sony.

8. Galaxy Note 3 zoom_out_map 8/15 (Sean Gallup/Getty Images) Na turma dos smartphones gigantes está o Samsung Galaxy Note 3. Com tela de 5,7 polegadas, ele tem resolução Full HD. Ele vem com boas configurações por baixo da tela. São 3 GB de RAM e um processador quad-core bem potente. A câmera é similar à do Galaxy S5, com 13 MP, e faz filmagens em resolução 4K. Ele vem acompanhado da caneta S Pen, para ser usado em sua tela para anotações ou desenhos. O preço é salgado: 2.899 reais.

9. Moto G zoom_out_map 9/15 (Reprodução/Motorola.com) Um dos smartphones mais vendidos do Brasil foi repaginado. O Moto G, da Motorola, recebeu uma atualização que começou a ser vendida recentemente. Ele tem suporte para dois chips, TV digital e tela HD de cinco polegadas. A câmera traseira de 8 MP faz vídeos em alta resolução. Ele chega com 1 GB de RAM e tem processador quad-core (não tão potente, mas que cumpre bem a função neste smartphone de preço médio). Ele sai a partir de 699 reais e é a melhor opção para quem não quer gastar muito, mas não também não quer ficar na mão depois da compra.

10. iPhone 5c zoom_out_map 10/15 (David Paul Morris/Bloomberg) O iPhone 5c é outro modelo da Apple disponível. Ele tem um visual mais despojado e está disponível em cinco cores como verde ou branco. Ele vem com configurações mais baixas do que o iPhone 5s. A tela é a mesma, de quatro polegadas com resolução de 640 x 1136 pixels. A câmera tem 8 MP e ele vem com 1 GB de RAM. Ele sai a partir de 1.499 reais.

11. Para ficar de olho zoom_out_map 11/15 (Flickr.com/kylemay) A seguir estão alguns modelos que ainda não estão à venda no mercado brasileiro, mas que devem chegar até o final do ano.

12. iPhone 6 zoom_out_map 12/15 (Jerome Favre/Bloomberg) O iPhone 6 foi revelado pela Apple há poucas semanas. Ele vem com upgrades em relação ao iPhone 5s. A primeira é o tamanho da tela. Agora, o iPhone tem tela de 4,7 polegadas. A câmera, muito elogiada, é de 8 MP e faz filmagens até em câmera lenta. Ele tem 1 GB de RAM e processador A8, da Apple. O Touch ID, leitor de impressões digitais, e NFC, para pagamentos com Apple Pay, fazem parte. Ele chega rodando o novo sistema iOS 8. A Apple ainda não anunciou uma data certa para ele chegar ao Brasil. Tradicionalmente, os iPhones chegam por aqui em novembro. Até o final do ano eles devem estar à venda por aqui.

13. iPhone 6 Plus zoom_out_map 13/15 (Divulgação/Apple) Junto com o iPhone 6, pode chegar ao Brasil o iPhone 6 Plus. O smartphone tem tela ainda maior, com 5,5 polegadas. O design é o mesmo do outro novo modelo. Uma das suas diferenças é a presença de estabilizador óptico para a câmera. Isso garante boas fotos com a câmera de 8 MP mesmo que o ambiente esteja escuro. De resto, as configuração são similares à do iPhone 6 menos. Ele também não tem previsão de lançamento no Brasil, mas deve chegar até o final do ano. O mês de novembro é uma boa previsão, já que modelos anteriores de iPhone também chegar nessa época.

14. Xperia Z3 zoom_out_map 14/15 (Sony/YouTube) A Sony irá lançar o Xperia Z3 (upgrade do Xperia Z2) no Brasil em breve. O smartphone já está listado no site da Sony Brasil e um pré-cadastro para os interessados está no ar. Ele tem tela de 5,2 polegadas com resolução Full HD. Assim como o Z2, ele é resistente à água e faz fotos submersas. Ele tem 3 GB de RAM e câmera de 20,7 MP que faz vídeo em resolução 4K. A Sony ainda não especificou uma data de lançamento. O mais provável é que em no máximo dois meses ele esteja à venda no Brasil. O preço ainda não foi divulgado pela fabricante.