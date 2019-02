Veja como poderá ser o futuro televisor da Apple

1. Apple iTV zoom_out_map 1/13 (Knowledge / The Verge) Apple que fica na zona nebulosa entre lenda e realidade é o televisor apelidado de iTV. Steve Jobs falou dele a seu biógrafo Walter Isaacson. Seria um aparelho revolucionário, que provocaria uma transformação no mercado, como aconteceu com os smartphones quando o iPhone foi lançado. Há poucos dias, o analista Gene Munster, da empresa Piper Jaffray, disse que a Apple planeja lançar o iTV em novembro de 2013. Um habilidoso fã da Apple que se identifica como Knowledge fez uma série de ilustrações mostrando como esse televisor poderá ser. Ele nos autorizou a reproduzir as imagens, que foram originalmente publicadas no site São Paulo — Um produto daque fica na zona nebulosa entre lenda e realidade é o televisor apelidado de iTV. Steve Jobs falou dele a seu biógrafo Walter Isaacson. Seria um aparelho revolucionário, que provocaria uma transformação no mercado, como aconteceu com os smartphones quando o iPhone foi lançado. Há poucos dias, o analista Gene Munster, da empresa Piper Jaffray, disse que a Apple planeja lançar o iTV em novembro de 2013. Um habilidoso fã da Apple que se identifica como Knowledge fez uma série de ilustrações mostrando como esse televisor poderá ser. Ele nos autorizou a reproduzir as imagens, que foram originalmente publicadas no site The Verge . Confira nas próximas páginas.

2. Central de entretenimento zoom_out_map 2/13 (Knowledge / The Verge) Na concepção de Knowledge, o Apple iTV teria as conexões habituais dos televisores (HDMI e outras). Assim, poderia ser ligado a consoles para jogos e aparelhos de Blu-ray, por exemplo. Também receberia imagens do iPhone e do iPad por meio da conexão sem fio AirPlay. As funções do atual Apple TV seriam integradas ao iTV, permitindo ver conteúdo armazenado na nuvem ou localmente. O recurso de videoconferência FaceTime também estaria presente.

3. App Store zoom_out_map 3/13 (Knowledge / The Verge) Para a Apple, parte do interesse em ter um televisor está em poder vender conteúdo e aplicativos para ele. Na App Store, aplicativos para exibição de vídeo, como o HBO Go e o Netflix, seriam destacados. Em geral, esses apps são gratuitos, mas exigem o pagamento de uma assinatura mensal para acesso pleno ao conteúdo oferecido.

4. Siri zoom_out_map 4/13 (Knowledge / The Verge) A Siri, assistente falante dos dispositivos móveis da Apple, seria um recurso importante no iTV. O usuário poderia perguntar a ela coisas como “Em qual canal está passando o jogo do Brasil contra a Argentina?”, por exemplo. A interface por voz reduziria a necessidade de empregar um controle remoto para interagir com o televisor.

5. Assinatura zoom_out_map 5/13 (Knowledge / The Verge) iTunes. A pessoa escolheria os canais desejados na iTV em vez de se conformar com um pacote fechado. Naturalmente, isso dependeria de acordos da Apple com as distribuidoras de conteúdo televisivo. Knowledge vislumbra a possibilidade de o usuário assinar canais de TV paga na loja. A pessoa escolheria os canais desejados na iTV em vez de se conformar com um pacote fechado. Naturalmente, isso dependeria de acordos da Apple com as distribuidoras de conteúdo televisivo.

6. Canais zoom_out_map 6/13 (Knowledge / The Verge) TV, ele ficaria disponível na tela dedicada à televisão ao vivo. Na borda inferior dessa e de outras telas, Knowledge colocou o menu de navegação geral. Ele daria acesso a outras opções: filmes, shows, fotos, aplicativos, a loja iTunes e as configurações do sistema. Uma vez assinado um canal de, ele ficaria disponível na tela dedicada à televisão ao vivo. Na borda inferior dessa e de outras telas, Knowledge colocou o menu de navegação geral. Ele daria acesso a outras opções: filmes, shows, fotos, aplicativos, a loja iTunes e as configurações do sistema.

7. Programação zoom_out_map 7/13 (Knowledge / The Verge) Na interface imaginada por Knowledge, o usuário poderia ver a programação dos canais de televisão numa linha do tempo. Ele poderia rolar a página horizontalmente para ver mais horários; e verticalmente para verificar outros canais. Ícones indicam a existência de alertas configurados pelo usuário, programas favoritos e aqueles agendados para gravação.

8. Detalhes zoom_out_map 8/13 (Knowledge / The Verge) Naturalmente, o Apple iTV também deve permitir que o usuário veja detalhes de um canal específico, incluindo a imagem do que está sendo exibido no momento. A tela desenhada por Knowledge ainda traz o imprescindível botão Unsubscribe, para que a pessoa possa cancelar a assinatura do canal se desejar.

9. Gravação zoom_out_map 9/13 (Knowledge / The Verge) Um recurso certamente desejado por muitos usuários – mas encontrado em pouquíssimos televisores – é a possibilidade de gravar um programa para ver depois. Knowledge colocou o botão Gravar numa tela onde também há opções para recomendar aquele conteúdo em redes sociais e para configurar alertas sobre sua exibição.

10. Filmes zoom_out_map 10/13 (Knowledge / The Verge) A loja iTunes já vende filmes. Assim, a Apple só teria de redesenhar a interface da loja para que ficasse melhor na tela do televisor. Nas ilustrações de Knowledge, a tela principal de filmes é simples e direta: mostra só uma imagem e o nome de cada filme.

11. Download zoom_out_map 11/13 (Knowledge / The Verge) download. Depois que uma determinada porcentagem do filme for baixada, ele já poderia ser visto. A transferência continuaria em segundo plano. No iTV de Knowledge, quando o usuário comprar um determinado filme na loja iTunes, ele começará a ser baixado para o televisor. Na biblioteca pessoal de vídeos, haveria um gráfico em forma de barra indicando o progresso do. Depois que uma determinada porcentagem do filme for baixada, ele já poderia ser visto. A transferência continuaria em segundo plano.

12. Seriados zoom_out_map 12/13 (Knowledge / The Verge) Knowledge desenhou uma página onde o usuário pode ver detalhes de um seriado de TV e adquirir episódios avulsos. É algo que já existe na iTunes americana, mas não ainda chegou à versão brasileira da loja. Como já acontece hoje, também seria possível comprar uma temporada inteira do seriado.