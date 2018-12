Veja como descobrir as músicas que você mais ouviu no Spotify em 2018

São Paulo — O Spotify liberou nesta última quinta-feira o acesso à retrospectiva de 2018 para todos os usuários e assinantes. No Wrapped 2018, você pode descobrir quais artistas e músicas mais escutou, quantos minutos passou ouvindo Spotify e até mesmo o quão diferente foi sua seleção de artistas em comparação com os outros usuários.

Para acessar sua própria retrospectiva, basta entrar no site da ação, spotifywrapped.com, e entrar com sua conta. O serviço puxa as informações assim que o login é feito. A partir disso, é só deslizar a tela para baixo (ou apertar a seta na parte inferior) para ver mais descobertas.

Ao final da retrospectiva, o Spotify também vai apresentar duas listas de reprodução. A primeira traz as músicas que você mais ouviu, enquanto a segunda é focada em faixas que você não ouviu, mas que pode gostar — segundo o algoritmo do serviço, claro.

Fora a seção para usuários, a empresa disponibilizou neste ano um Wrapped para artistas. Se você por acaso tem uma banda ou músicas na plataforma que foram ouvidas por mais de três pessoas, acesse artists.spotify.com e clique em “Claim your profile”. O serviço traz dados sobre a rede de fãs do grupo ou artista, para que os próprios possam conhecer melhor quem mais ouve suas composições. Pode ser especialmente útil para os independentes.