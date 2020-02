Vazamento sugere especificações de novos videogames de Sony e Microsoft

São Paulo – Informações vazadas em um fórum na internet podem ter revelado especificações técnicas dos novos videogames de Sony e Microsoft. A postagem foi feita por um usuário que teria acesso aos protótipos das empresas e que já antecipou outras novidades das empresas no 4Chan, conforme aponta o site BGR.

Segundo o relato, o PlayStation 5 deve chegar ao mercado equipado com processador AMD e arquitetura Zen 2 com 3,6 GHz e entregando 12,6 teraflops de poder computacional, além de GPU Navi RDNA. O PS5 ainda vem equipado com 18 GB GDDR6 de VRAM e 4 GB DDR4 de memória RAM. O espaço interno será de 500 GB, disponibilizado por um SSD.

Para efeito de comparação, o PS4 Pro, versão mais poderosa do console atual da Sony, tem processador x86-64 AMD Jaguar de oito núcleos com capacidade de somente 4,2 teraflops.

Rival, o Xbox Series X terá o mesmo processador e GPU, mas deve entregar 3,6 GHz de potência e 11,8 teraflops de poder computacional. Na memória são 16 GB GDDR6 de VRAM e 4 GB DDR4. O armazenamento será de 1 TB, também em SSD.

Apesar do console japonês ter menos espaço, ele vai processar mais rapidamente os dados, já que a velocidade do SSD será de 5,5 GB/s. O dispositivo americano, por sua vez, fará o processo com 3,8 GB/s. Ainda não há informações se essa diferença afetará os usuários durante a jogatina.

Ainda não há previsão de quando os novos videogames chegarão ao mercado. Há a expectativa de que o PS5 seja apresentado em fevereiro. Já o Xbox Series X foi revelado oficialmente em dezembro do ano passado.