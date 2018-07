Vazam imagens do Galaxy Tab S4, novo rival do iPad

São Paulo – Imagens do novo Galaxy Tab S4, um tablet da Samsung, vazaram na internet nesta semana. Quem publicou as imagens no Twitter foi Evan Blass, um jornalista que fez sua reputação na web publicando antecipadamente fotos e informações sobre novos produtos de empresas de tecnologia. O aparelho da Samsung seria o mais novo rival do iPad, cuja versão mais recente foi lançada no Brasil no primeiro semestre deste ano.

A imagem mostra um Tab S4 que tem dois acessórios: uma caneta inteligente e um teclado que pode ser acoplado ao produto para dar ao usuário uma experiência parecida com a de um notebook, ao mesmo tempo em que o produto mantém a leveza de um tablet e oferece acesso ao ecossistema de apps do Android.

A traseira do novo produto e branca e mostra que ele terá sistema de som da AKG, marca da Harman Kardon, comprada pela Samsung em 2016. O display deve ter 10,5 polegadas com resolução 2.560 x 1.600 pixels, acima do Full HD, mas abaixo do padrão 4K.

As fotos indicam que o conceito de display infinito que marca adota nos seus smartphones chegará aos tablets. O Tab S4 não tem botões físicos aparentes para interagir com o sistema, o que deixa uma dúvida: ele terá sensor de impressões digitais? Essa e outras questões ficam sem resposta oficial pelo menos nas próximas semanas. A maior feira de eletrônicos da Alemanha, a IFA, realizada em Berlim, se aproxima e o novo tablet da Samsung pode fazer sua estreia por lá.

Veja, abaixo, como será o visual do produto no tuíte de Evan Blass.