Vaza vídeo que mostra detalhes sobre Galaxy S10 e S10+

São Paulo – A apresentação oficial dos smartphones Galaxy S10 e S10+, da Samsung, está prevista para o dia 20 de fevereiro, em São Francisco, quando será realizada uma grande conferência de imprensa. No entanto, os dois novos dispositivos apareceram hoje (18) em um vídeo de primeiras impressões publicado no YouTube.

Os aparelhos mostrados têm características compatíveis com os vazamentos de informações publicados pela mídia americana nos últimos meses. O Galaxy S10 tem tela de 6,1 polegadas, enquanto a do S10+ é maior, com 6,4 polegadas.

Ambos contam com a câmera frontal aplicada diretamente no display, uma medida em prol do melhor aproveitamento da área frontal dos dispositivos.

A câmera dianteira do S10+ é dupla, enquanto a do S10 é única. Os dois produtos têm câmera tripla na parte de trás, assim como o Huawei P20 Pro, que liderou o ranking de melhores câmeras de celulares do DxOMark ao longo de 2018. O objetivo é permitir fotos com fundo desfocado com precisão de detalhes e contornos de imagens, além de proporcionar zoom sem a perda de qualidade do zoom digital.

O display também tem um sensor de impressões digitais embutido. Sem a necessidade de um botão, você pode usar a biometria para desbloquear os aparelhos – outra medida para deixar a parte frontal sem componentes adicionais à tela.

Por fim, o último detalhe revelado no vídeo vazado é que os dois novos smartphones da Samsung contam com compartilhamento de energia por contato. Encostando os aparelhos a outros que tenham suporte ao carregamento sem fio, eles podem transferir energia, algo que seria útil para emprestar energia ao celular de um amigo.

Nenhuma das informações foi oficializada pela Samsung até o momento, mas todos os detalhes serão públicos a partir da próxima quarta-feira. Vale notar que estão previstos três modelos de S10, não apenas os dois que apareceram no vídeo.

Confira o vídeo vazado sobre os smartphones S10 e S10+ a seguir.