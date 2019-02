Varejistas dos EUA caçam ataques após alerta sobre malware

Boston – Varejistas dos Estados Unidos estão buscando evidências de novas brechas levando a temporada de compras de fim de ano após uma empresa de ciberinteligência alertá-las confidencialmente sobre um malware que rouba pagamentos feitos por cartão que, segundo a empresa, consegue evitar quase todos os softwares de segurança.

“Isto é de longe o malware de pontos de venda mais sofisticado visto até agora”, disse Maria Noboa, analista técnica da empresa privada iSight Partners, que descobriu o malware e deve divulgar um relatório técnico sobre isso na terça-feira.

Varejistas começaram a caçar o malware próximo ao lançamento não oficial da temporada de compras de fim de ano esta semana, o período mais movimentado do ano para a maioria dos comerciantes, de acordo com o Centro de Compartilhamento de Ciber Inteligência do Varejo (R-CISC, na sigla em inglês), um grupo da indústria formado este ano para combater hackers.

Varejistas vêm rechaçando esquemas de roubo de pagamento via cartão cada vez mais sofisticados por mais de uma década.

Os maiores vazamentos até agora incluem um notório ataque na temporada de compras de 2013 na Target Corp e um grande vazamento na Home Depot, cada um dos quais comprometeu dezenas de milhões de números de cartões de pagamento.

A iSight não quis dizer como descobriu a ameaça ModPOS ou nomear quaisquer varejistas visados.