Vai trocar de celular? Empresa compra seu usado

São Paulo – Parece troca de carro: você já tem um smartphone hoje, mas pode estar namorando a ideia de comprar um que tenha melhor câmera ou bateria que dure mais. Se fosse um automóvel, você poderia procurar uma concessionária e trocá-lo por um modelo zero km pagando a diferença. É assim que funciona o programa de troca de celulares da Trocafone, empresa que, hoje, tem parcerias com grande parte do varejo para vender smartphones com desconto, se você aceitar deixar seu usado como parte do pagamento.

O programa de trocas oferece descontos de até 1.800 reais se você tiver um iPhone 8 e estiver pensando em comprar, por exemplo, um Galaxy S9 na loja física da Samsung. Unidades da Magazine Luiza, Fast Shop, iPlace, Mistertech e A2YOU também participam do programa para estimular suas vendas de celulares. A Trocafone atua também em lojas da Motorola e da Sony e nas operadoras Oi e TIM. Pelo site oficial da empresa, também é possível fazer uma avaliação e a venda do seu aparelho, que precisa ser enviado pelos Correios.

A lógica de venda particular por valor mais alto se aplica tanto ao mercado de carros quanto ao de celulares. Um Galaxy J5 Metal de 16 GB em bom estado gera desconto de 77 reais na compra de um novo produto. Em alguns casos, como na troca de um iPhone ou um Galaxy S antigos, a Samsung, na sua loja, pode dar mais desconto na compra de um novo smartphone. Se estiver disposto a vender o produto por conta, todo o trabalho e o risco do não pagamento fica com você, apesar de poder cobrar mais caro pelo seu aparelho.

De acordo com Guillermo Freire, cofundador da Trocafone, os produtos revendidos pela companhia têm garantia e são consertados antes de serem comercializados novamente em seu site oficial. A empresa se compromete a fazer o descarte consciente dos componentes avariados. Vale notar que nenhum produto é revendido em outros países. Além do Brasil, a companhia tem operação na Argentina.

Troca de relógios e tablets

Nas lojas físicas da Samsung, a Trocafone permite que os consumidores troquem seus relógios, inteligentes ou não, e tablets por descontos no smartwatch Galaxy Gear S3 e nos tablets da marca, como o Tab S3. Por enquanto, a empresa só tem essa parceria para trocas desses tipos de produtos.