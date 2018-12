Vai trocar de carro? Veja as falhas mais comuns em 5 seminovos populares

São Paulo – Quem vai aproveitar o dinheiro do 13º para trocar de carro e comprar um seminovo pode ter surpresas pouco agradáveis na hora da manutenção. Para evitar isso, O Engie, empresa que tem dispositivo e aplicativo de prevenção de falhas veiculares, fez um levantamento dos problemas mais comuns em cinco modelos populares.

Com base em 10 mil seminovos, com média de cinco anos de uso, o relatório traz informações sobre os automóveis Volkswagen Gol, Ford Fiesta, Ford Ka, Fiat Uno e Renault Sandero. O levantamento não conta com dados sobre modelos específicos.

A proposta do Engie é ser o aplicativo que evita que você seja enganado por mecânicos. Ele faz uma análise de até 10 mil problemas no veículo e é compatível com modelos a partir de 2002, desde que haja porta ODBII, que fica abaixo do volante.

No mundo, o Engie está conectado a mais de 150 mil carros. No Brasil, são 30 mil.

Confira a lista de falhas a seguir.

Volkswagen Gol: Eficiência do conversor catalítico abaixo do limite requerido

Ford Fiesta: Eficiência do conversor catalítico abaixo do limite requerido

Ford Ka: Falha na ignição no cilindro 1

Fiat Uno: Mau funcionamento no sensor de velocidade do veículo

Renault Sandero: Falha de ignição de um único cilindro