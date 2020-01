Vai ficar mais fácil bloquear as notificações do Chrome

São Paulo – Virou moda. Em diversos sites visitados utilizando Chrome, o usuário é surpreendido com uma janela que solicita permissão para enviar notificações que serão exibidas no canto da tela dos computadores ou na barra superior dos smartphones. A prática, que para parte da comunidade online já se tornou estressante, vai ser mais fácil de ser bloqueada.

Em pronunciamento oficial publicado no blog oficial do navegador, o Google informou que a próxima atualização do Chrome, prevista para ser lançada no dia 4 de fevereiro, vai permitir que os usuários bloqueiem automaticamente e de forma mais simples os pedidos de permissão de envio de notificações. A ação surtirá efeito nas versões do programa para computadores e dispositivos móveis, como celulares e tablets.

Vale lembrar que já é possível executar o procedimento acessando o menu Configurações, ir Privacidade e Segurança e acessar a aba Configurações do site. Com a atualização, vai ficar mais fácil de fazer o bloqueio.

O novo modo silencioso browser faz parte dos esforços da companhia de Mountain View para tentar deixar seu navegador menos invasivo. Vale lembrar que o rival Firefox, da Mozilla, recentemente também limitou o aparecimento desse tipo de conteúdo após uma pesquisa mostrar que os internautas não eram fãs de prática.