Vaga de emprego indica lançamento de Amazon Music no Brasil

São Paulo – Uma vaga de emprego anunciada no LinkedIn na semana passada indica que o serviço de transmissão de músicas online Amazon Music pode ser lançado no Brasil em breve, segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo.

A descrição da vaga de coordenador da nova equipe do Amazon Music (descrita como Head of Digital Music) pede por experiência nas áreas de desenvolvimento de negócios, marketing, finanças e tecnologia.

Lançado em 2014 nos Estados Unidos, ele concorre com Spotify, Deezer e Apple Music. Como diferencial, ele oferece desconto para os assinantes do Amazon Prime Video, o serviço de filmes e séries à la Netflix da empresa. Quem o assina, paga 8 dólares de mensalidade em vez dos 10 dólares cobrados dos demais clientes.

Vale notar que o Prime Video está disponível no Brasil, bem como o rival do Chromecast, chamado Fire Stick, por meio do qual podemos espelhar os conteúdos do app para celular em uma televisão–que não precisa ser smart. Acordos com produtoras brasileiras podem ajudar a Amazon a ampliar a oferta de conteúdos no Prime Video, como fez a Netflix com a série 3%, por exemplo.

Ainda não há informações sobre preço do Amazon Music ou data oficial de lançamento no mercado brasileiro.