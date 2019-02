Usuários poderão apagar histórico de dados da conta, diz Facebook

A opção do Facebook que permitirá aos usuários apagarem todos os seus dados será lançada este ano, meses depois de ter sido anunciada pela rede social.

David Wehner, chefe financeiro do Facebook, disse nesta terça-feira em uma conferência tecnológica do banco Morgan Stanley que a companhia está planejando apresentar a ferramenta, anunciada em maio do ano passado em meio aos escândalos pelo uso indevido de informações de seus usuários.

Wehner não mencionou nenhuma data específica, mas apontou que a opção “apagar histórico” estará disponível “mais adiante este ano”.

Essa ferramenta anunciada no ano passado permitirá aos usuários verem a quais aplicativos e sites a rede social está enviando informações, apagar dados de sua conta e impedir que o Facebook os armazene.

Wehner advertiu que se os usuários optarem por apagar seus dados, essa decisão afetará os esforços da rede social para prosseguir com a publicidade direcionada.

“Acredito que seria como um vento contrário em relação à capacidade de ter um direcionamento tão eficaz como antes”, apontou.

“Mas além disso, acredito que fomos capazes de administrar isso relativamente bem até agora. (…) Diria que sem dúvida está mudando a paisagem e que a direção que está tomando faz com que seja mais exigente crescer e dá menos visibilidade a como se desenvolverá na realidade”.