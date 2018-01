Usuário poderá escolher se quer iPhone mais lento ou não

São Paulo – Tim Cook, CEO da Apple, afirmou que uma atualização no sistema do iPhone deixará usuários escolherem se querem o smartphone mais lento para poupar a bateria. A informação foi passada em uma entrevista com a ABC News.

A diminuição na velocidade de processamento foi uma solução encontrada pela Apple para melhorar a duração da bateria em smartphones mais antigos. O problema é que a companhia não havia comunicado isso a seus usuários, causando uma crise.

“Nós vamos dar às pessoas informações sobre a saúde de suas baterias então será [uma situação] muito, muito transparente”, disse o CEO. “Isso não foi feito antes.”

Informações como a saúde da bateria do iPhone podem ser acessadas somente ao usar aplicativos de outros desenvolvedores. Tim Cook dá a entender que a Apple passará a exibir essa informação em algum menu do iPhone.

Para ser mais transparente, o sistema dirá ao usuário quando estiver diminuindo a velocidade de processamento do iPhone. “Se você quiser, poderá desligar isso”, disse Cook se referindo às diminuições de velocidade de processamento.

A diminuição no processamento deixou, de acordo com um especialista, o iPhone 6 com metade da sua velocidade de processamento original.