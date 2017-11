Uso de táxi cai enquanto apps como Uber crescem, diz pesquisa

São Paulo – O uso do táxi como meio de transporte vem caindo, movimento contrário ao uso de apps de transporte, que continuam crescendo. Os dados são de uma pesquisa online conduzida pela empresa de análise de mercado Toluna.

Entre os usuários de táxi, 37% disseram que usam menos essa modalidade de transporte do que usavam há um ano. Por outro lado, 68% dos usuários de aplicativos de transporte por meio de carros particulares dizem usar mais do que há um ano—somente 9% disseram ter reduzido o uso.

Como a pesquisa foi feita online, é de se esperar um perfil mais conectado entre os entrevistados.

A Toluna encontrou que a Uber é a empresa de maior destaque nessa modalidade. É usada por 98% dos entrevistados que disseram usar apps de transporte desse tipo. Depois estão 99 Pop (citada por 38%) e Cabify (citada por 27%).

Os aspectos que fazem com que Uber desponte como favorito dos usuários são preço das corridas (citado por 72%), rapidez no atendimento das solicitações (48%) e facilidade no uso do app (46%).

A pesquisa ainda questionou os usuários sobre o quanto gastam nesses apps de transporte. Menos da metade (40%) disseram gastar até 50 reais por mês. Entre 51 e 100 reais foi a resposta de 23%. Outros 23% disseram gastar entre 101 e 300 reais.

Uma informação de destaque é que 1/5 dos entrevistados disseram que usam os apps como complemento para o transporte coletivo. Os usos citados estão para ir a eventos culturais e passeios acompanhados de bebidas alcoólicas.

A maioria dos entrevistados (60%) disse que acha os carros convocados por meio de aplicativos de melhor qualidade do que táxis.