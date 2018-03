Usa Spotify pirata? Empresa começa a notificar usuários

São Paulo – O Spotify começou a notificar os usuários de versões piratas do seu aplicativo de transmissão de músicas para smartphones.

Alguns usuários de dispositivos com sistema Android se cadastram uma conta gratuita no serviço, que não oferece recursos como downloads, trocar de músicas várias vezes ou ouvir álbuns inteiros, e depois baixam uma versão pirata do app para desbloquear as funções pagas.

O site TorrentFreak conseguiu um e-mail do Spotify enviado aos usuários. A mensagem fala sobre uma atividade anormal detectada na conta e pede que o app não oficial seja desinstalado. A empresa recomenda que o download do aplicativo seja feito a partir da loja de apps do Google, a Play Store.

A mensagem diz ainda que quem continuar a usar um app pirata para acessar os recursos pagos do serviço da empresa terá a conta suspensa.

Entre os 159 milhões de usuários ativos do Spotify, 71 milhões são pagantes. A companhia prepara seu IPO e, por isso, faz sentido que ela busque um aumento no número de assinaturas.