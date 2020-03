União Europeia pede que Netflix reduza qualidade de vídeos

A União Europeia pede que a Netflix e outras empresas de streaming de vídeos reduzam a qualidade de seus vídeos para evitar que a internet tenha falhas devido ao uso acima da média para trabalho remoto, em razão da quarentena global imposta pela propagação do novo coronavírus, causador da Covid-19.

Thierry Breton, comissário da União Europeia, afirmou que as operadoras de plataformas de streaming, de telecomunicações e usuários devem ter “uma responsabilidade conjunta para tomar medidas que garantam o funcionamento fluído da internet durante a batalha contra a propagação do vírus”, de acordo com a CNN.

A recomendação para compahnias de streaming é mudar para uma resolução padrão quando a qualidade HD for considerada não necessária. Breton e o presidente global da Netflix, Reed Hastings, devem conversar nesta quinta-feira (19) sobre isso.

A Netflix informou que já ajustou a qualidade das suas transmissões de vídeos para a capacidade de rede disponível e que possui um sistema para transmitir filmes e séries de modo que estejam mais próximos dos usuários. Com isso, a empresa pode consumir menos banda de internet para levar os conteúdos audiovisuais aos assinantes.

À EXAME, a Netflix Brasil não comentou o caso.

