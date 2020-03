Uma em cada quatro fabricantes de eletrônicos já interrompeu a produção

A fabricação de produtos eletroeletrônicos tem tido uma redução considerável no Brasil por causa da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Quase uma em cada quatro empresas do setor eletroeletrônico (24%) já relata que está com as suas operações paralisadas parcialmente ou totalmente.

O número faz parte de uma sondagem da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) realizada com 60 empresas do setor entre os dias 23 e 25 de março.

Na sondagem anterior, divulgada em 9 de março, somente 6% das empresas relatavam algum tipo de paralisação da sua linha de produção.

Segundo a Abinee, o resultado da sondagem revela que, se antes a maior dificuldade das empresas do setor era a interrupção do recebimento de peças e componentes vindos da China, agora as fabricantes estão tendo de lidar com as medidas de prevenção ao novo coronavírus.

Das empresas que relatam algum tipo de paralisação, 42% afirmam que a interrupção é total. E 58% afirmam que ela é apenas parcial.

A sondagem da Abinee também indica que 30% das empresas relatam que não vão conseguir atingir as metas de produção para o primeiro trimestre. Na sondagem anterior, eram 21%. A estimativa é de uma queda de 34% em relação à produção projetada.