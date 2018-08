Uma boa notícia para quem usa WhatsApp no smartphone Android

São Paulo – Se você usa o WhatsApp em um smartphone Android, a empresa por trás do aplicativo de mensagens tem uma boa notícia para você: a cópia de segurança dos seus dados, que é gravada no Google Drive, não vai mais ocupar o limitado espaço desse serviço de armazenamento na nuvem do Google.

Com isso, mesmo que o seu backup do WhatsApp seja grande, ele não vai usar o espaço gratuito de 15 gigabytes que o Drive oferece a todos os usuários gratuitamente.

O recurso de cópia de segurança no Drive é opcional e pode ser ativado nas configurações do aplicativo do WhatsApp (o caminho é configurações>conversas>backup de conversas).

A novidade foi confirmada pelo WhatsApp em seu site oficial e ela entrará em vigor em 12 de novembro deste ano. A companhia avisa que os backups que não tiveram atualizações em um ano serão apagados automaticamente do Drive a partir dessa data.