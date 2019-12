Um dos sucessores do Xbox poderá ser mais barato e menos potente

São Paulo – A próxima geração de videogames pode contar com dois novos representantes da Microsoft. Entre os sucessores do Xbox One, um deles poderá chegar ao mercado com preço mais acessível aos consumidores, mas com hardware consideravelmente menos potente.

Segundo o The Verge, o dispositivo está sendo chamado de Lockhart é guardado à sete chaves. Tanto que nenhuma menção ao aparelho foi feita durante a E3 deste ano, o principal evento de jogos do planeta.

Por ora, os principais rumores apontam que o aparelho seria lançado para funcionar sem o uso de discos, da mesma forma que a versão All Digital do Xbox One. Há ainda a expectativa de que o videogame conte com potência de 4 teraflops, conte com armazenamento em SSD e ofereça jogos em resolução 1440p.

Para efeito de comparação, o Anaconda, codinome do principal aparelho que a Microsoft, é esperado com pelo menos 10 teraflops de poder gráfico para exibir imagens nítidas em 2160p, o que representa a resolução 4K. Tudo isso, porém, custaria mais caro.

Ainda não há informações sobre uma possível faixa de preços para os dois lançamentos, mas a previsão é de que ambos cheguem ao mercado já ofertando a assinatura de serviços de locação e compra de jogos online.