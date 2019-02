Ultrabook da LG tem tela espaçosa e configuração equilibrada

São Paulo – A LG conta em seu portfólio com o único ultrabook do mercado com tela de 15,6 polegadas, o U560. Este tamanho é ideal para quem procura por um dispositivo com display espaçoso, mas que não comprometa a portabilidade do ultrabook.

Equipado com Windows 8, o U560 pode ser adquirido com processador Intel Core i3 ou i5, além de contar com 4GB de memória, expansível para até 8 GB, teclado numérico e gravador de CD/DVD.

Em termos de conectividade, o dispositivo tem saída HDMI e porta USB 3.0 que pode ser usada para recarregar a bateria de outros aparelhos eletrônicos, como smartphones, por exemplo. O U560 pesa quase 2 kg (1,95 kg) e tem 20,9 milímetros de espessura.

No Brasil, o aparelho pode ser encontrado a partir de 2.200 reais. Este valor, contudo, diz respeito à configuração mais fraca do ultrabook.