Uber vai permitir gravar conversas durante as viagens

São Paulo – A Uber vai permitir que motoristas e passageiros possam gravar em áudio as conversas realizadas durante as viagens pelo aplicativo de transporte. Anunciada nesta quarta-feira (6), a novidade é mais uma tentativa da companhia americana para introduzir mais segurança ao serviço.

O recurso poderá ser utilizado tanto por passageiros como por motoristas e será incorporado ao app a partir de dezembro. Para iniciar a gravação, os usuários precisarão apenas acionar o botão e formato de escudo azul que está presente dentro da plataforma.

Diferentemente de um gravador comum, porém, a ferramenta não vai permitir que os áudios sejam escutados após a gravação. Apesar de ficarem armazenadas no celular, as gravações serão compactadas e não ocuparão uma parcela significativa de espaço interno do aparelho.

A missão de escutar os áudios será da central de atendimento da Uber. A companhia é a única que possui as chaves para quebrar a criptografia dos áudios e, assim, executá-los. Contudo, a empresa só fará isso nas conversas que forem submetidas em denúncias de comportamento irregular de motoristas e passageiros.

Mais segurança

Além de permitir gravar as conversas ocorridas dentro dos veículos, a Uber também anunciou uma série de novos recursos para aumentar a segurança de quem utiliza o aplicativo de transporte. Principalmente na América Latina. Apesar de contar com apenas 8% da população mundial, a região concentra 37% dos crimes violentos do mundo inteiro.

Um dos planos é realizar uma nova verificação da identidade dos passageiros e dos 1,4 milhão de condutores que trabalham como motoristas no aplicativo. Além disso, usuários que quiserem realizar pagamentos em dinheiro precisarão passar por uma etapa adicional de segurança que vai solicitar o envio de um comprovante de identidade.

Outra novidade que desembarcará ao País após uma experiência positiva em outros mercados será a checagem de rotas. Caso o passageiro se sinta desconfortável com a rota feita pelo condutor, ele poderá solicitar que o aplicativo faça uma checagem do caminho escolhido. Caso o trajeto não seja adequado, a startup vai entrar em contato com o condutor.