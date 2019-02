Uber terá recurso de segurança especial para o Carnaval

São Paulo — O aplicativo da Uber ganhará um recurso de segurança especial no Carnaval 2019. Os usuários poderão compartilhar a localização em tempo real com até cinco amigos. A função é chamada “Contatos de Confiança” e foi criada com foco no público feminino, informou a empresa a EXAME.

O recurso pode ser encontrado no menu de configurações do aplicativo para Android ou iPhone. Lá, você pode configurar quais serão os contatos com os quais vai compartilhar os trajetos. Para acionar o envio da localização em tempo real, será preciso selecionar, a qualquer momento, um botão que aparecerá na interface do aplicativo quando a corrida for iniciada.

A funcionalidade é similar ao serviço de monitoramento familiar que é feito por aplicativos como o Life360, disponível para smartphones Android e iPhones.

O novo recurso do aplicativo para o Carnaval 2019 é parte de um compromisso público que a companhia assumiu pela segurança das brasileiras, firmado em novembro do ano passado junto a associações como Mulheres pela Paz, AzMina, Rede Feminista de Juristas (deFEMde), Força Meninas e Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

A Uber adverte contra o assédio durante corridas, seja por parte dos motoristas ou dos passageiros, e ressalta que os casos reportados poderão levar ao bloqueio dessas pessoas.