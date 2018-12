Uber retira 1.500 carros por hora do trânsito de SP

São Paulo – Após incidente do viaduto da Marginal Pinheiros que cedeu no final do novembro em São Paulo, os bloqueios de pistas tinham potencial para piorar o trânsito na capital. Nesse cenário, a Uber ofereceu à cidade uma alternativa: usar o Uber Juntos para se locomover.

Essa modalidade do app de transporte consiste no compartilhamento de corridas. Os usuários precisam andar até o ponto de encontro mais favorável para o carro, evitando que quem já estava na corrida perca tempo demais.

Com um preço promocional de 7 reais em horários de pico (das 7h às 10h e das 17h às 20h), a empresa informa ter retirada quase 1.500 carros por hora do trânsito de São Paulo entre os dias 22 e 30 de novembro. No total, 60 mil carros deixaram de circular pelo município. Por dia, seriam cerca de 8,8 mil veículos que deixam de impactar o trânsito. O caso chegou a incomodar associações de transporte público, que se pronunciaram contra a medida da empresa.

Em entrevista a EXAME, Fabio Plein, gerente geral da Uber para o Estado de São Paulo, afirma que é preciso combater o trânsito com diferentes tipos de transporte, sejam corridas compartilhadas, individuais, bicicletas elétricas ou transporte público. Leia a entrevista a seguir.

EXAME: A mudança do UberPool para o Juntos aumentou o número de viagens em SP?

Fabio Plein: Acreditamos que o Uber Juntos é uma evolução no compartilhamento de viagens. Ao associar a viagem compartilhada com a caminhada, a nova modalidade permite à Uber fazer combinações mais inteligentes de viagens e criar rotas com menos desvios, um modo mais dinâmico de se deslocar pela cidade. Ele oferece mais previsibilidade para os usuários, ao mesmo tempo em que mantém o pagamento por preço e distância para os motoristas parceiros. Enquanto o UberPool estava disponível apenas em São Paulo e no Rio de Janeiro, o Uber Juntos está também em Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza e Curitiba. Hoje, mais usuários têm acesso à viagens compartilhadas pelo menor preço possível.

Como a Uber vê a oposição de associações de transporte público ao Uber Juntos?

O Uber Juntos é uma evolução da modalidade Uber Pool, que foi lançada na cidade de São Paulo em 2016 e representa mais uma opção de mobilidade compartilhada com uso da tecnologia. Dessa forma, o Uber Juntos não é uma modalidade de transporte coletivo, mas um sistema que combina viagens individuais com trajetos convergentes para compartilhar o mesmo veículo, aumentando a eficiência do modelo.

Criado para colocar mais pessoas em menos carros, o Uber Juntos contribui para reduzir o impacto dos congestionamentos, oferecendo preços mais acessíveis para os usuários ao mesmo tempo em que mantém os ganhos dos motoristas parceiros. A tecnologia da Uber conecta usuários que têm percursos individuais parecidos, driblando o trânsito ao pedir que os usuários caminhem alguns minutos para encontrar o motorista.

Ao tornar o uso do automóvel mais eficiente, a Uber acredita que o Uber Juntos complementa o transporte público, ampliando o acesso dos usuários à rede pública principalmente na região central – exatamente onde existe maior necessidade de diminuir o fluxo de carros.

Além disso, as modalidades de viagem compartilhada são incentivadas e expressamente autorizadas nas regulações municipais dos aplicativos, como a da cidade de São Paulo, por exemplo.

Todos os motoristas cadastrados como UberX podem fazer o Juntos ou há algum requisito específico? E os motoristas do Black?

Todos os motoristas parceiros que atendem viagens de Uber X podem fazer viagens de Uber Juntos.

Como a iniciativa da Uber de promover o Juntos em meio ao caos do trânsito dos últimos dias ajuda a empresa a crescer?

A ideia do Plano de Emergência foi concebida para tentar colocar mais pessoas em menos carros, diminuindo a quantidade de viagens de carros particular e tentando ajudar a liberar as vias. Acreditamos que, para ajudar o trânsito das grandes cidades, é necessário oferecer diversos tipos de modais combinados–e-bikes, transporte público e viagens compartilhadas.

A oferta de preço de corridas reduzido no Juntos vai até quando?

Até a próxima sexta-feira, 07/12, nos horários de pico (7h-10h e 17-20h) dos dias úteis, é possível pegar um Uber Juntos por R$7. Na Uber, o usuário sempre sabe quanto vai pagar antes de pedir a viagem. É possível consultar estimativas de preços no site da Uber: uber.com/fare-estimate.