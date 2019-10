Uber lança versão para conectar “freelas” a vagas temporárias

São Paulo — Uber lançou um aplicativo chamado Uber Works para conectar temporários que procuram trabalho temporário com empresas que tentam preencher lacunas em suas escalas.

O aplicativo, disponível por enquanto apenas em Chicago, mostrará aos usuários os turnos disponíveis em uma determinada área e ajudará empresas com dificuldades para atender seus clientes durante o pico de demanda, disse o Uber.

“A Uber Works tem um painel de vagas e conectamos os usuários diretamente com empresas, incluindo restaurantes e outros, para ajudá-las a preencher turnos vagos”, disse um porta-voz da empresa à Reuters.

A mudança para diversificar seu negócio principal ocorre no momento em que as principais operações do Uber enfrentam concorrência na Ásia, enquanto a empresa dos EUA também enfrenta escrutínio regulatório por classificar seus motoristas como contratados independentes.

No mês passado, um motorista do Uber processou a empresa após parlamentares da Califórnia votarem para ajudar milhares desses trabalhadores a se tornarem funcionários e a usufruir dos benefícios associados.

Uma nova lei da Califórnia destinada a limitar o uso de trabalhadores independentes entra em vigor em 1º de janeiro.

O Uber teve prejuízo recorde de 5,2 bilhões de dólares no segundo trimestre, com seus resultados mostrando um lento crescimento da receita, que levantou dúvidas sobre sua capacidade de expandir e afastar a concorrência.

Os usuários do Uber Works podem obter informações detalhadas sobre turnos nos quais estão interessados, incluindo informações sobre salário bruto, local de trabalho e habilidades ou vestuário necessário.