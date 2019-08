Uber lança programa de fidelidade no Brasil

São Paulo – A Uber está lançando um programa de fidelidade que vai recompensar usuários que fazem muitas viagens no aplicativo de transporte de passageiros. Chamado de Uber Rewards, o serviço começa a chegar ao Brasil nesta quarta-feira (28).

Segundo as regras do programa, cada 1 real gasto em corridas no Uber Juntos, UberX e UberX VIP, além de pedidos do Uber Eats, é convertido em 1 ponto para ser resgatado no programa. No caso de viagens nas categorias Select ou Black, a recompensa é de 2 pontos por cada real gasto.

Os pontos são acumulados semestralmente na conta do usuário e garantem o acesso a diferentes níveis do programa. Com uma pontuação inferior a 400, os usuários são classificados na categoria Azul. Os níveis seguintes são Ouro, Platina e Diamante com a conquista de 400, 1,5 mil e 4 mil pontos respectivamente.

A partir de 500 pontos, os usuários já poderão resgatar recompensas, como um desconto de 10% no valor das viagens de UberX durante três dias ou 20% a menos no valor do pedido realizado pelo Uber Eats. Pontuações maiores, na categoria Platina e Diamante, poderão gerar descontos nos preços de viagens das categorias Select e Black, além de prioridade para solicitar os carros em aeroportos. Mais informações podem ser obtidas no site da plataforma.

Os pontos já podem ser computados por todos os usuários, mas a troca ocorre inicialmente apenas para usuários convidados das cidades de Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal, Brasília, Goiânia, Vitória, Santos, São José dos Campos e Florianópolis. Segundo a empresa, outras regiões devem ser adicionadas ao programa em breve.