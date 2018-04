Uber lança novo aplicativo para motoristas

A Uber Technologies lançou nesta terça-feira um novo aplicativo para seus motoristas que inclui ferramenta de acompanhamento de faturamento em tempo real, em um esforço para melhorar um relacionamento com frequência contencioso.

O lançamento acontece após o programa “180 dias de mudanças” do Uber, lançado em junho passado e que teve como objetivo fazer alterações pedidas pelos motoristas, como gorjetas e compensação pelo tempo gasto na espera de passageiros.

“Enquanto o programa 180 Dias era sobre corrigir erros do passado, precisamos também pensar no longo prazo e o lugar óbvio para começar isso é o aplicativo dos motoristas”, disse o presidente-executivo do Uber, Dara Khosrowshahi, em comunicado.

O novo aplicativo introduz uma barra de status para ajudar os motoristas a decidir sua próxima localização com base na demanda, junto com uma notificação que permite aos motoristas verem mensagens sobre oportunidades próximas de corridas e retornos de usuários do serviço, entre outros recursos.

A companhia, que está se preparando para uma oferta pública inicial de ações em 2019, perdeu 4,5 bilhões de dólares no ano passado e enfrenta ferrenha competição em vários mercados do mundo e uma campanha regulatória de autoridades na Europa.