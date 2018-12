Uber já tem serviço de ônibus com lugar reservado

São Paulo – A Uber já conta com um serviço de ônibus com lugar previamente reservado, por meio de seu aplicativo, no Egito. Chamado Uber Bus, ele já está disponível a todos os usuários no Cairo. A nova modalidade do aplicativo é mais um segmento de transportes para o qual a empresa expande sua atuação. No ano que vem, ela deve oferecer no Brasil um serviço de compartilhamento de bicicletas elétricas, com um modelo parecido com o da Yellow.

O Uber Bus consiste em microônibus, que são da Uber, dirigidos por motoristas parceiros. No Egito, essa nova modalidade é a mais barata, uma vez que consiste em um meio de transporte compartilhado por várias pessoas, como em um ônibus comum.

No Brasil, o Uber Juntos, que permite compartilhar corridas que vão para a mesma direção, chegou a incomodar entidades de transporte coletivo.

A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) e o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo afirmam que o Uber Juntos comete irregularidades ao oferecer seu serviço compartilhado. Dados da NTU indicam uma queda de 25% no uso de transporte coletivo entre os anos de 2013 e 2017. O serviço coletivo de transporte da Uber seria um dos motivos da queda. A estreia do Uber no Brasil foi em 2014, seguida por outras, como a Cabify e a adaptação da 99 ao modelo de corridas com motoristas particulares.

Não há previsão de quando–ou se–o Uber Bus será lançado no Brasil.