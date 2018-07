Uber irá monitorar em tempo real histórico criminal de motoristas

O Uber anunciou que irá monitorar o histórico de suspeitas e condenações criminais de motoristas em tempo real para tentar deixar o serviço mais seguro, segundo o site de tecnologia Axios.

Com o acompanhamento direto das viagens, o Uber poderá remover mais rapidamente motoristas que considera perigosos. Até então, a empresa só fazia verificações periódicas do histórico criminal dos motoristas. Pessoas condenadas ou acusadas de cometer crimes violentos ou de ofensas sexuais não podem usar a plataforma.

Com a verificação contínua, espera-se que a empresa consiga excluir essas pessoas da plataforma mais rapidamente. A novidade é um reflexo do Uber para os relatos de histórias de motoristas que atacaram passageiros durante as viagens. Segundo levantamento da CNN, ao menos 103 motoristas foram acusados de agressão sexual ou de abuso nos últimos quatro anos, sendo 31 deles condenados. Em abril, a empresa chegou a dizer que mudaria a verificação de antecedentes de todos os motoristas pelo menos uma vez por ano.