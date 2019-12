Uber inicia sua operação de patinetes elétricas no Brasil

São Paulo – As patinetes elétricas da Uber já estão acelerando no Brasil. A nova operação da empresa de aplicativo de transportes teve início nesta terça-feira (3) na cidade de Santos, no litoral paulista. A chegada da modalidade em outras praças ainda não tem previsão para acontecer.

As patinetes poderão ser localizadas utilizando o aplicativo de transporte. Desbloquear os veículos custa R$ 1,50 e, partir de então, o usuário passa a ser cobrado em R$ 0,75 por minuto de uso. Para efeito de comparação, as patinetes da Grin, ofertadas dentro da plataforma da Rappi, têm preços de R$ 3,00 e R$ 1,00 respectivamente.

“Estamos muito empolgados em trazer os patinetes elétricos da Uber para o Brasil começando por Santos, uma cidade sempre aberta à inovação e que tem uma boa infraestrutura cicloviária”, disse Ruddy Wang, diretor de Novas Modalidades da companhia no Brasil.

As patinetes funcionam dentro de uma área delimitada de Santos e que dá preferência para as vias mais próximas de toda a extensão da praia. A empresa lembra que as patinetes precisam ser devolvidas dentro da área marcada e em locais que não atrapalhem a passagem para evitar cobranças adicionais ao usuário.