Uber faz teste com bicicletas desbloqueadas por aplicativo

São Paulo – A Uber iniciou um programa de testes de aluguel de bicicletas elétricas que são desbloqueadas pelo aplicativo da empresa. Com a trava, elas não precisa ficar estacionadas em locais específicos, como acontece, por exemplo, com as bikes do Itaú em São Paulo.

Por ora, o teste acontece somente em São Francisco, onde 250 bicicletas estão espalhadas pela cidade–com autorização da prefeitura local. O serviço é chamado “Uber Bike” e foi criado a partir de uma parceria com a Jump, uma startup do Vale do Silício proprietária das bikes elétricas e da tecnologia de desbloqueio, que se dá pelo smartphone.

Se vingar, a nova iniciativa da companhia permitirá o compartilhamento de bicicletas que podem ser estacionadas em qualquer ponto da cidade. A Jump diz que cobrará 2 dólares por 30 minutos de aluguel da bicicleta e 7 centavos de dólar por minuto após esse período inicial.

A Uber e a Jump devem trabalhar por 18 meses juntas nesse projeto, que marca a primeira vez que a empresa de transportes urbanos oferece bicicletas aos usuários do seu aplicativo. Antes, a companhia tinha trabalhado com bikes somente no seu serviço de entregas de comida, o UberEats.

Na China, diversas empresas receberam aportes milionários para viabilizar serviços semelhantes.

O Uber Bike ainda não tem previsão para ser lançado no Brasil.