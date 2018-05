Uber faz mudança em sistema de avaliação de motoristas

São Paulo – A Uber fará uma mudança no sistema de avaliação de seus motoristas parceiros que trabalham na plataforma. Os passageiros poderão dar a nota para o condutor antes mesmo de a viagem terminar, diferentemente do que acontece atualmente.

A medida visa aumentar o número de avaliações de motoristas, já que as pessoas podem se esquecer de abrir o aplicativo depois da viagem para deixar o seu feedback sobre a viagem e o serviço prestado pelo condutor.

O lado bom é que o motorista não é notificado sobre a avaliação quando ela acontece antes da viagem ser finalizada.

Apesar de o sistema de notas ser bilateral, ou seja, motoristas e passageiros se avaliam, os condutores não devem ter acesso à novidade–o que faz sentido, pois eles estão dirigindo.

“Se você notar que algo precisa de melhoria, iremos além de apenas compartilhar essa informação com os motoristas. Vamos usar o seu feedback para melhorar nossa tecnologia analisando as viagens com problemas em itens como “navegação” e “encontros” para identificar e resolver questões técnicas”, de acordo com o comunicado da Uber em seu blog oficial.

A novidade deve ser liberada aos poucos para os usuários do aplicativo da Uber em smartphones Android e iPhones.