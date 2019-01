Uber e Nasa vão criar software de controle para táxis aéreos

Lisboa – O Uber fechou um acordo com a Nasa para desenvolver um software de gerenciamento de rotas aéreas para “táxis voadores”, informou a empresa nesta quarta-feira.

E, neste caso, está trabalhando para manter o bom relacionamento com órgãos reguladores.

A empresa disse que foi o primeiro serviço contratado formalmente pela Nasa para cobrir o espaço aéreo de baixa altitude, e não o espaço exterior. A Nasa usa esses contratos para desenvolver foguetes desde o final da década de 1950.

O diretor de produto, Jeff Holden, também disse que o Uber começará a testar serviços de táxis aéreos de quatro passageiros a 322 km/h em Los Angeles a partir de 2020, seu segundo mercado de testes após Dallas/Fort Worth.

Holden deve apresentar os mais recentes planos de táxis aéreos da empresa na Web Summit, uma conferência anual de internet que acontece em Lisboa nesta semana.

A empresa planeja introduzir serviços de táxis voadores pagos a partir de 2023 e está trabalhando em estreita colaboração com reguladores de aviação nos Estados Unidos e na Europa para obter as aprovações regulatórias, disse à Reuters um executivo do Uber.