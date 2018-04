Uber diz que empresa ainda acredita no futuro dos veículos autônomos

Washingotn – O presidente-executivo do Uber, Dara Khosrowshahi, afirmou nesta quarta-feira que ainda acredita no futuro dos veículos autonômos depois que um carro da empresa se envolveu em um atropelamento fatal nos Estados Unidos no mês passado.

Khosrowshahi não comentou quando o Uber poderá retomar os testes com veículos sem motorista ou o que pode ter causado o acidente que matou uma pedestre. Ele afirmou que a companhia está cooperando com autoridades norte-americanas e lidando com o incidente de maneira “muito séria”.