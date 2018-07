Uber atualiza aplicativo com recursos de segurança e botão de pânico

São Paulo – A Uber atualizou seu aplicativo para Android e iPhone nesta semana com novos recursos de segurança que estarão habilitados para todos os usuários brasileiros até o dia 2 de agosto, de acordo com a empresa. As novidades incluem uma espécie de botão de pânico, um atalho rápido para ligar para a polícia (190).

Os novos recursos ficarão visíveis durante as corridas. Eles serão sinalizados pelo ícone de um escudo que ficará sobre o mapa da viagem.

Além da ligação para as autoridades, o aplicativo da Uber oferecerá atalhos para compartilhar a localização em tempo real com cinco contatos favoritos que devem ser cadastrados pelo usuário. Somente quando a função for manualmente ativada pelo usuário o compartilhamento da rota acontecerá com algum contato.

Dados referentes às funcionalidades de segurança adicionais da Uber também serão acessíveis nesse novo campo do app.

As novidades não são exclusivas para o mercado brasileiro. Elas estão disponíveis nos apps da companhia também nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Segundo dados divulgados pela Uber, oito anos e 10 dias após a sua primeira corrida, mais de 10 bilhões de viagens já foram realizadas por meio da sua plataforma digital que conecta motoristas e passageiros. Em fevereiro deste ano, a empresa atingiu o marco de 1 bilhão de corridas no Brasil, sendo São Paulo a cidade com mais registros de viagens.