Uber anuncia serviço de assinatura por US$15 nos Estados Unidos

A Uber lançou nesta terça-feira, (30), o “Ride Pass”, um serviço de assinatura que fará com que o usuário deixe de pagar a variação nas corridas. O plano começará por US$15 e inicialmente será disponibilizado apenas em Austin, Orlando, Denver e Miami.

O aplicativo funciona para que o consumidor não se preocupe com a tarifa dinâmica, podendo pagar suas corridas normalmente sem se preocupar com fatores que façam o preço subir. Além disso, a Uber promete economia em média de 15% do gasto mensal.

O programa poderá ser assinado facilmente dentro do sistema operacional e o cliente poderá acompanhar o tamanho da economia em tempo real.

