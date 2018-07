Twitter suspende mais de 70 mi de contas em dois meses, diz jornal

O Twitter suspendeu mais de 1 milhão de contas por dia nos últimos meses para diminuir o fluxo de desinformação sobre a plataforma, publicou o Washington Post nesta sexta-feira, citando dados a que teve acesso.

O Twitter suspendeu mais de 70 milhões de contas em maio e junho, e o ritmo continua em julho, de acordo com o relatório.

A repressão não teve “uma tonelada de impacto” no número de usuários ativos, disse o vice-presidente de segurança e confiança do Twitter, Del Harvey, segundo o jornal.

A remoção de contas indesejadas pode resultar em um raro declínio no número de usuários mensais no segundo trimestre, que terminou na semana passada, informou o Washington Post, citando uma pessoa familiarizada com o assunto.

O Twitter não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.