Twitter muda estratégia na batalha contra “trolls” da Internet

São Francisco – O Twitter revisou nesta terça-feira estratégia para combater usuários violentos, afirmando que vai utilizar sinais comportamentais para identificar assediadores na rede social e limitar a visibilidade de seus comentários.

O Twitter vem tentando se livrar de conteúdo nocivo por temer que ataques pessoais estejam afastando os usuários de seu serviço.

As regras do Twitter já proíbem o abuso e podem suspender ou bloquear usuários assim que alguém os denunciar. Os usuários também podem silenciar as pessoas que consideram ofensivas.

O presidente-executivo do Twitter, disse que a empresa agora tentará encontrar contas problemáticas examinando comportamentos como a frequência com que as pessoas tuítam sobre contas que não as seguem ou se confirmaram o endereço de e-mail vinculados a elas.

Os tuítes dessas contas aparecerão mais abaixo em determinadas áreas do serviço, como resultados de pesquisa ou respostas a tuítes, mesmo que as próprias mensagens não tenham violado nenhuma regra. Os tuítes não serão removidos apenas com base em sinais comportamentais, disse Dorsey.

O executivo disse que os 336 milhões de usuários ativos mensais do Twitter devem esperar uma série de outras mudanças nos próximos meses, enquanto a empresa explora maneiras de encorajar os tuítes menos agressivos.