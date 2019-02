Twitter lança ferramentas para rastrear anúncios políticos na Europa

Bruxelas – O Twitter lançou na Europa nesta terça-feira ferramentas que facilitarão aos eleitores a identificação de anúncios de campanhas políticas vinculados a eleições cruciais do Parlamento Europeu em maio, em meio a temores de campanhas russas de desinformação e ameaças de ação regulatória.

Redes sociais como Twitter e Facebook estão sob pressão para fazer mais para combater notícias falsas e a disseminação de extremismo e da propaganda online. A União Europeia está preocupada com o papel da Rússia. A Rússia negou repetidamente tais ações.

O Twitter disse que sua política de anúncios de campanhas eleitorais, introduzida durante as eleições dos EUA, também será lançada na Índia e na Austrália, ambas as quais também estão indo às urnas.

Essencialmente, isso significa que qualquer pessoa pode visualizar anúncios colocados no Twitter endossando um partido ou um candidato em sua Central de Transparência de Anúncios, com detalhes sobre informações de faturamento, gastos com publicidade e dados de segmentação demográfica. Os anúncios estarão disponíveis por tempo indeterminado.

Uma indicação visual e informações sobre o conteúdo promovido permitirão que os usuários identifiquem anúncios de campanhas políticas e quem financiou eles.

“Nossa política de anúncios de campanhas eleitorais está sendo expandida para cobrir o #EUElections2019, proporcionando ao público geral uma camada adicional de percepção sobre quem está exibindo um anúncio de campanha no Twitter”, disse a empresa em um post no blog.

O Twitter ainda disse que os candidatos ou organizações terão que passar por um processo de certificação com verificação de identidade antes de poderem exibir anúncios de campanha em seu site. Esta política terá início em 11 de março.