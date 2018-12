Twitter facilita a exibição do conteúdo em ordem cronológica

São Paulo – O Twitter anunciou ontem (18) que tornará mais fácil para o usuário escolher que o conteúdo da sua linha do tempo seja apresentado em ordem cronológica. Disponível apenas para usuários de iPhone em um primeiro momento, a opção poderá ser feita de maneira simples a partir de um ícone fixado na tela inicial do aplicativo.

Desde 2016, o Twitter deixou de apresentar os conteúdos das contas seguidas à medida que eram postados, delegando a um algoritmo a tarefa de escolher o que provavelmente agradaria mais cada usuário.

Criada para competir com a crescente audiência do Facebook na época, a mudança não agradou, e a volta da apresentação cronológica era uma das alterações mais pedidas na rede, além do aumento no limite de 140 caracteres – pedido atendido no ano passado pela empresa, que dobrou o número máximo permitido.

Embora a opção de retornar ao modo cronológico estivesse sempre disponível pelo caminho “Configurações e privacidade” > “Preferências de conteúdo” > Desativar a opção “Mostrar os melhores Tweets primeiro”, agora a troca pode ser feita muito mais facilmente.

Basta tocar no ícone de estrelas (chamados de “sparkle” pela empresa) localizado no canto superior direito da tela inicial para alternar entre o modo cronológico e o modo organizado pelo algoritmo.

Com o tempo, a rede social aprende com o comportamento do usuário qual dos modos é o preferido, tornando-o o modo padrão de apresentação.

Segundo o site The Verge, o Twitter diz que o movimento vem em reconhecimento ao fato de que o Twitter é mais útil em tempo real, especialmente durante eventos ao vivo, como jogos esportivos ou o Oscar.

A versão para Android ainda não tem data definida, mas a empresa informa que estará disponível em breve.