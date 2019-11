Twitter eliminará contas inativas para liberar nomes de usuário

San Francisco — O Twitter anunciou nesta terça-feira que, em dezembro, excluirá contas que permaneceram inativas nos últimos seis meses, de modo a liberar nomes para novos usuários.

“Como parte do nosso compromisso de servir à conversação pública, estamos trabalhando para limpar contas inativas e conceder assim informações mais exatas e críveis nas quais as pessoas possam confiar no Twitter, informou em comunicado a empresa.

De acordo com a rede social, “parte deste esforço é para animar as pessoas a consultarem e utilizarem o Twitter de forma ativa uma vez que registrem uma conta, como indica a política de contas inativas”.

Durante os próximos dias, a empresa entrará em contato por e-mail com usuários que não tenham acessado a rede social durante os últimos seis meses para alertá-los que, caso não se conectem até 11 de dezembro, terão as contas eliminadas. Sendo assim, o nome de usuário poderá ser usado por outra pessoa.

Segundo a companhia, não será necessário que essas pessoas escrevam alguma mensagem na plataforma, bastará que se conectem com o nome de usuário e senha para evitar a eliminação.

Como consequência dessa medida, é previsível que diversas contas sejam eliminadas por diversos fatores como perda de interesse na rede social, morte ou mudança de conta.