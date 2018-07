Twitter eliminará contas “bloqueadas” da contagem de seguidores

O Twitter disse nesta quarta-feira (11) que é provável que seus usuários vejam uma redução dos números de “seguidores” à medida que o serviço pare de contar contas duvidosas ou fraudulentas.

A rede social anunciou que eliminará as contas que foram “bloqueadas” após mudanças repentinas no comportamento de seus donos, o que pode indicar que quem as abriu já não as controlam.

“Esta semana, eliminaremos estas contas bloqueadas de seguidores em todos os perfis em nível mundial”, publicou o Twitter em seu blog.

“Como consequência, a quantidade de seguidores que aparecem em muitos perfis pode diminuir”.

Essa medida, acrescentou, poderia afetar sobretudo os usuários que têm “um alto número de seguidores”.