Twitter e Instagram de Taylor Swift são invadidos pelo Lizard Squad

As contas do Twitter e Instagram da cantora americana Taylor Swift foram invadidas nesta terça-feira (27) pelo grupo hacker Lizar Squad.

O tuíte postado em sua conta – que possui mais de 51 milhões de seguidores e é o quarto maior do mundo – pedia para que as pessoas seguissem as contas @lizzard e @veriuser. Ambas as contas foram suspensas, mas o perfil de @lizzard chegou a tuítar uma ameaça de postar imagens nuas de Swift em troca de três bitcoins, equivalente a 788 dólares.

Our queen @taylorswift13 has been hacked for real?! pic.twitter.com/c5OobBblcv — Swift Indonesia (@SwiftIndonesia_) 27 janeiro 2015

Taylor Swift’s hacker says they will post nudes of the singer in exchange for Bitcoin:

http://t.co/FFg3Ln8DgX pic.twitter.com/zrAy9cXotr — Motherboard (@motherboard) 27 janeiro 2015

A conta @lizzard dizia em seu perfil pertencer ao líder do Lizard Squad, grupo de hackers que assumiu a responsabilidade pelos ao Xbox Live e à PlayStation Network no Natal. A conta de Taylor no Instagram também foi invadida, e seus 20 milhões de seguidores receberam fotos sem sentido e com pedidos de que seguissem a conta @trash.

Your Instagram has also been hacked to @taylorswift13 pic.twitter.com/Vxs0ceWgo6 — Swift Indonesia (@SwiftIndonesia_) 27 janeiro 2015

Ao saber do ocorrido, Taylor recorreu à sua conta no Tumblr para esclarecer as coisas. “Meu Twitter foi hackeado, mas não se preocupem. O Twitter apagou os tuítes de hackers e bloqueou minha conta até que possa descobrir como isso aconteceu e me dê novas senhas. Nunca um momento de tédio”, escreveu ela.

Depois de ter sua conta recuperada, ela tuítou: “Porque os hackers vão hackear, hackear, hackear…”, uma referência à sua música Shake it Off. Ela também zombou das reivindicações dos hackers de ter fotos suas nua, tuitando: “Algum hacker está dizendo que tem ‘nudes’? Psssh você adoraria, não! Divita-se no photoshop, porque você não tem NADA”.