Twitter diz que pode ter usado dados de usuários para anúncios

São Paulo — O Twitter disse na terça-feira (6), que pode ter usado dados de usuários para anúncios personalizados sem a permissão dos mesmos devido a problemas com as configurações do site.

A empresa disse que descobriu recentemente esses problemas e os consertou na segunda-feira, embora ainda não tenha determinado quem pode ter sido afetado.

Os dados do consumidor são uma ferramenta poderosa que as empresas usam para decidir onde colocar anúncios, que conteúdo exibir e quais consumidores podem estar interessados em seu produto.

Os dados que o Twitter disse que poderia ter usado incluem o código do país de uma pessoa, seus detalhes de engajamento com um determinado anúncio e as inferências feitas sobre os dispositivos que eles usam.

“Você confia em nós para seguir suas escolhas e nós falhamos aqui”, disse o Twitter em seu site, junto com um pedido de desculpas e uma promessa de tomar medidas para não repetir o “erro”.