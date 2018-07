Twitter diz que exclusão de contas falsas não afeta métricas de usuários

(Reuters) – O Twitter informou nesta segunda-feira (09) que removeu contas falsas, mas que isso não afeta suas métricas de usuários, como foi indicado em reportagem do jornal The Washington Post.

O jornal havia noticiado que a empresa de mídia social tinha suspendido mais de 70 milhões de contas falsas em maio e junho, levando a um declínio dos usuários ativos mensais no segundo trimestre.

“A maioria das contas que removemos não é incluída em nossas métricas informadas, pois elas não estão ativas na plataforma há 30 dias ou mais, ou nós as pegamos no cadastro e elas nunca são contadas”, publicou o vice-presidente financeiro do Twitter Ned Segal na segunda-feira na plataforma.

“Se removêssemos 70 milhões de contas de nossas métricas informadas, você ouviria diretamente de nós”, disse no Twitter.