Twitter acaba com limite de 140 caracteres nas mensagens diretas

O Twitter acabou com o limite de 140 caracteres nas mensagens diretas. A partir desta quarta-feira (12), é possível mandar mensagens paras os seus contatos usando até 10 mil caracteres. Com esta medida, o microblogue transforma o que era apenas um recurso adicional em um serviço de bate-papo – o que também é oferecido pela rede social concorrente Facebook. O limite de 140 caracteres continua a valer para os tuítes.

O objetivo do Twitter é fomentar a migração das conversas que atualmente são públicas para a esfera privada dentro da sua própria plataforma. Com isso, a empresa quer evitar que o usuário tenha que enviar várias mensagens curtas aos seus amigos ou recorrer a outras redes sociais para ter conversas mais longas.

A novidade já está disponível para quem usa os aplicativos do Twitter em aparelhos com sistemas Android e iOS, bem como no site oficial da empresa, no Twitter para OS X e no Tweetdeck.

Vale lembrar que não é necessário que as pessoas sigam uma a outra para enviar mensagens privadas no microblogue.