Turquia multa Facebook por acesso indevido de dados pessoais

São Paulo – O Facebook recebeu uma multa da autoridade de proteção de dados pessoais da Turquia nesta sexta-feira (10) por ter deixado milhares de fotos privadas de usuários da sua rede social a desenvolvedores de aplicativos. O valor da infração é de 1,65 milhão de liras turcas, cerca de 270 mil dólares. A informação foi divulgada por uma agência estatal de notícias do país.

O órgão de proteção de dados pessoais entendeu que o Facebook deixou de tomar medidas cabíveis para garantir a privacidade dos usuários na rede social, além de não ter notificado o acesso indevido de dados dentro de um prazo razoável.

Em dezembro do ano passado, o Facebook reportou que uma falha no seu software teria concedido acesso de dados privados a criadores de aplicativos para a rede social. O número estimado pela empresa de contas atingidas é de 6,8 milhões.

Na Turquia, cerca de 300 mil pessoas foram afetadas pela falha na rede social. O acesso indevido foi possível durante 12 dias no mês de setembro do ano passado. No total, 876 desenvolvedores, donos de 1.500 aplicativos, podem ter tido acesso às informações pessoais sem o devido consentimento dos usuários do Facebook.