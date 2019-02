Tuíte de Victoria Beckham para Bono trava site de ONG

Dublin – Um tuíte enviado por Victoria Beckham ao vocalista Bono Vox, líder do U2, provocou um colapso no site da organização humanitária Irish Hospice Foundation, confirmaram nesta sexta-feira seus responsáveis.

A ex-Spice Girls utilizou sua conta de Twitter na noite da última quinta-feira para agradecer o vocalista do U2 e a sua mulher, Alison ‘Ali’ Hewson, o livro infantil que foi enviado de presente para Harper, filha de Victoria com o jogador David Beckham.

‘Obrigada, Bono e Ali, pelo livro do ‘Pedro e o Lobo’ para Harper’, dizia a mensagem, que era acompanhada de um link com a página de doações da organização humanitária irlandesa.

Poucas horas após a mensagem, o site desta organização entrou em colapso devido ao grande número de visitantes procedente, em sua maioria, da conta de Victoria, a qual tem mais de 2,5 milhões de seguidores.

A porta-voz da fundação, Caroline Lynch, confirmou nesta sexta-feira as dificuldades técnicas no site, as quais já foram normalizadas. Caroline, por sua vez, também respondeu a mensagem de Victoria também através do Twitter.

‘Esperamos que você e David desfrutem do livro com Harper’, dizia a mensagem.

Em 2003, o vocalista do U2 decidiu lançar uma edição ilustrada com desenhos próprios e de suas duas filhas, Jordan e Eve, do clássico infantil ‘Pedro e o Lobo’. A ideia era arrecadar fundos para a própria Irish Hospice Foundation.

Neste livro, Bono também contou com a colaboração do amigo Gavin Friday, um conhecido músico de Dublin que se encarregou da narração e da composição da música para esta versão do infantil.

Até a última quinta-feira, as vendas do livro tinham gerado um lucro de US$ 1,3 milhão, número que a fundação espera superar amplamente graças à involuntária ajuda de Victoria Beckham.