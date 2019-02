Tudo que você precisa saber sobre o Microsoft Office 2016

São Paulo – A Microsoft lança nesta semana o pacote Office 2016. As novas aplicações estarão disponíveis para compra ou então pelo serviço de assinatura Office 365 – que terá as atualizações disponíveis para download ou uso na própria nuvem.

De maneira geral, a Microsoft reforça o seu novo perfil com o pacote. Desde que Satya Nadella assumiu como CEO da empresa, a Microsoft mudou de forma consistente seu perfil.

Atualmente, a companhia é muito mais aberta a outras empresas. Isso foi comprovado com a chegada de apps para os sistemas Android e iOS.

Outra característica marcante é a valorização da nuvem. Durante uma demonstração que a empresa fez do novo Office 2016 em São Paulo, isso foi visível. Veja a seguir os pontos principais dos novos programas.

Colaborativo

A Microsoft permite agora uma maior facilidade no trabalho em equipe. Será possível criar documentos colaborativos, nos quais mais de uma pessoa pode fazer edições e mudanças no conteúdo. A co-autoria está disponível para Word, PowerPoint e OneNote.

Mas a parte mais interessante está chegando somente ao Word neste primeiro momento. Será possível editar arquivos e ver mudanças feitas por outros usuários em tempo real.

Esse recurso, vale dizer, se estende à versão instalada no desktop, não apenas para o uso do app na nuvem. O recurso é bastante similar ao que existe nas aplicações na nuvem do Google.

Grupos

Outras novidades têm foco em aumentar a produtividade de grupos de trabalho. Uma delas é a integração do Skype aos aplicativos do Office 2016. Será possível se comunicar com um contato que também edita o mesmo documento com poucos cliques.

Outra facilidade é de criar grupos. Eles podem ser acessados pelo Outlook. A Microsoft reforça que essa funcionalidade deve ser bastante utilizada por consumidores empresariais.

Inteligência artificial

A integração com inteligência artificial deve aumentar a produtividade. Para isso alguns recursos adotam níveis diferentes de IA. Uma nova busca interna nos apps deve ajudar, por exemplo.

A busca inteligente fornece dicas de quais recursos podem ser interessantes e faz sugestões que se encaixam no momento. Dentro do Excel, por exemplo, o usuário pode buscar por “gráficos” e ter um retorno de quais gráficos são apropriados para os dados em questão.

O Outlook ganha também uma caixa de e-mail secundária. Ela é completamente baseada em Machine Learning. A nuvem da Microsoft usa informações de contatos para priorizar alguns e deixar outros em segundo plano – isso tudo é feito de acordo com o uso do e-mail.

Não costuma responder mensagens de uma certa pessoa? Elas irão cair para a caixa secundária. Responde de maneira rápida e eficiente aos e-mails de outra (seu chefe, por exemplo)? Elas estarão na caixa principal.

Windows 10

A nova versão é a primeira a ser lançada após o Windows 10. A Microsoft busca com ela ter uma integração melhor com o sistema operacional.

Será possível fazer tarefas usando a Cortana, a assistente pessoal da Microsoft. Vale lembrar que a Cortana ainda não está disponível em português.

Outra novidade será a capacidade de usar o sistema Hello de autenticação. Ele usa a identificação da íris do olho, em vez de uma senha. Isso depende, no entanto, de um hardware capaz de fazer essa terefa.

Segurança

A segurança foi aperfeiçoada no Office 2016. As funções são voltadas, principalmente, para o setor empresarial. Entre os principais pontos está o sistema de Data Loss Prevention (prevenção de perda de dados). A empresa pode selecionar termos sensíveis e coloca-los em uma lista de palavras que não podem sair dos servidores.

Outro destaque é a autenticação em dois fatores. O segundo fator é, obrigatoriamente, uma ligação telefônica na qual o usuário deve colocar uma senha para ter acesso à sua conta do Office 365.

Preços

O Office 2016 começou a ser vendido na loja online da Microsoft. Ele será vendido no modelo de assinatura, pelo Office 365, ou pelo modelo de compra vitalícia da licença.

O preço para a compra vitalícia do Office Home & Student 2016 é de 347 reais. Isso dá direito ao uso do Office 2016 em apenas um PC.

A assinatura mensal do Office 365 tem duas opções. A primeira, por 26 reais por mês, dá direito a usar o pacote em cinco PCs ou Macs, cinco smartphones ou tablets, além de 1 TB de armazenamento no OneDrive.

A opção de assinatura mais em conta é do Office 365 Personal. Com ele, é possível usar o pacote em um PC ou Mac, além de um smartphone ou tablet.

Mais informações na loja online da Microsoft.