Tudo que aconteceu no evento mais importante do Facebook

São Paulo – “O futuro é privado.” Essa foi a frase mais repetida pelos executivos do Facebook durante a conferência para desenvolvedores F8, que acontece nesta semana nos Estados Unidos. Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram tiveram novidades anunciadas no evento. Confira as mudanças mais importantes sobre cada um dos aplicativos a seguir.

Facebook

O Facebook prepara um modo escuro para a sua versão na web. Com isso, as cores predominantes serão pretas. Hoje, a interface é predominantemente branca. A tendência foi puxada pelos aplicativos para celular, como Twitter e Pocket, e agora chegará ao visual do Facebook.

A empresa também pensou em deixar o acesso à rede social mais organizado. O usuário ganhará a capacidade de salvar o ponto em que você está na linha do tempo da rede social. Assim, ficará mais fácil retomar a navegação de onde você parou.

As recomendações de grupos ficarão mais inteligentes com base na sua navegação. Fora isso, os grupos de jogos terão um sistema de chat diferenciado, com tópicos. Em outras comunidades, novos membros poderão fazer perguntas sem revelar seus nomes reais – um recurso que minimiza a inibição inicial do internauta. As comunidades de trabalho do Facebook também oferecerão a capacidade de iniciar conversas privadas entre usuários ou se inscrever em vagas, como no LinkedIn. Com esse novo enfoque nos grupos, a linha do tempo passa a receber menos atenção por parte do Facebook. A rede social, agora, será mais centrada nas suas comunidades.

A companhia apresentou ainda o Facebook Dating. Ele funciona como um serviço de encontros rival do Tinder. Ele conecta pessoas da rede social com interesses em comum. Os usuários precisam adicionar pessoas nas suas listas de interesses. Quando duas pessoas adicionarem uma a outra, uma combinação acontece. Se você adicionar alguém e não for correspondido, ninguém ficará sabendo disso, diz a empresa. O recurso estará disponível no Brasil a partir de hoje. Segundo o Facebook, o Dating é um recurso separado dentro do aplicativo do Facebook e foi construído com foco em privacidade.

Messenger

O aplicativo de bate-papo da rede social Messenger receberá uma nova interface e ocupará menos espaço na memória do celular, ficando 20% menor do que é hoje, passando a ter cerca de 30MB. O aplicativo de mensagens também terá uma versão para computadores. Ou seja, será possível usá-lo como um software independente no PC do usuário.

WhatsApp

Os usuários do dispositivo Portal, vendido nos Estados Unidos pelo Facebook, poderão fazer videochamadas via WhatsApp. O Portal funciona como um tablet de mesa que pode fazer chamadas em vídeo no Facebook Messenger e reproduzir mídia. Ele não é vendido no Brasil.

O WhatsApp tem mais de 1,5 bilhão de usuários ativos, de acordo com o Facebook. A empresa enfatizou a importância do aplicativo para pequenas médias empresas, o WhatsApp Business, e comentou sobre a solução para empresas de grande porte, o WhatsApp Enterprise, que oferece uma aplicação que se integra a sistemas corporativos.

Instagram

O Instagram mudará seu aplicativo de câmera. Ela funcionará não só como um método de captura com filtros criativos. Será possível usar a câmera do app para criar imagens feitas com os recursos do próprio instagram, como adesivos, figurinhas, texto e gifs animados. Com isso, será possível compartilhar conteúdos rapidamente, sem necessariamente ter uma foto para isso.

A empresa anunciou ainda um recurso chamado contagem privada de curtidas. Você ainda poderá ver quantas curtidas uma publicação teve, mas terá que solicitar o número para vê-lo. O objetivo é fazer o aplicativo se voltar mais a uma forma de se conectar a outras pessoas do que a uma competição por curtidas. Por enquanto, trata-se de um teste limitado a alguns usuários.